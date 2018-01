Boca Juniors x River Plate preocupa polícia Boca Juniors e River Plate fazem neste sábado, em Mar del Plata, o primeiro superclássico do ano no futebol argentino. Embora se trate de torneio de verão, com a presença também de Racing, Independiente e San Lorenzo, é grande a preocupação da polícia com relação à segurança.