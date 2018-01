?Boca não é bicho de 7 cabeças?, diz Léo O lateral esquerdo Léo tentou demonstrar otimismo em relação ao futuro do Santos na Libertadores, mesmo depois da derrota por 2 a 0 para o Boca Juniors, no primeiro jogo da final, na noite desta quarta-feira. ?O Boca não é um bicho de sete cabeças?, disse o lateral. ?No segundo tempo eles não fizeram absolutamente nada e acharam o segundo gol?, comentou. Segundo o jogador, nada está perdido e a possibilidade de o time conquistar o título ainda é grande. ?Não tem nada perdido. Vamos com moral, que dá para fazer o placar?, garante. O goleiro Fábio Costa também aposta na volta por cima. ?Dentro de casa quem manda é o Santos. No Morumbi a história vai ser diferente?, garantiu ele. ?A equipe provou mais uma vez que apesar de jovem é de muita personalidade e tem qualidade e consciência. Mesmo perdendo, trabalhou a bola, criou várias chances de gols?, lembrou. Diego também tenta manter o otimismo. ?No Morumbi, os espaços serão maiores por causa das dimensões do campo e nós temos que aproveitar isso?, ensinou o meio-campista. Robinho, que teve uma atuação questionada, foi mais além. ?Confio em minha equipe e no meu potencial. Vou fazer gols no Boca Juniors?, prometeu.