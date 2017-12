Boca não paga, mas time aceita viajar Apesar de a direção do Boca Juniors ainda não ter pago as dívidas com os jogadores, o elenco do time argentino resolveu viajar nesta terça-feira para São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras, amanhã, pelas semifinais da Libertadores. Na segunda-feira, os atletas protestaram por não terem recebido o dinheiro de alguns prêmios e se recusaram a embarcar para o Brasil como estava previsto. Nesta terça-feira, os jogadores se reuniram com o gerente financeiro do Boca, Miguel Macchi, para discutir o pagamento da dívida, que é de cerca de US$ 5 milhões. Depois disso, o elenco anunciou que viajará à tarde. Nesta manhã, o time ainda treinou em Buenos Aires. Depois do empate em 2 a 2 no primeiro jogo das semifinais, semana passada, em Buenos Aires, Palmeiras e Boca se enfrentam nesta quarta-feira, no Palestra Itália, para definir quem irá disputar a final da Libertadores. Quem vencer fica com a vaga e novo empate leva a decisão para os pênaltis.