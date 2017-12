Boca não tem pressa em vender Tevez O Boca Juniors não tem pressa em se desfazer de sua principal estrela, o jogador Carlos Tevez. Essa calma ficou evidente na virada desta sexta-feira para a madrugada do sábado, quando concluíram sem resultados as negociações entre o presidente do Boca, o empresário Mauricio Macri, e os enviados do Corinthians à capital argentina, o presidente do Grupo MSI, o iraniano Kia Joorabchian e o brasileiro Renato Duprat. Macri, herdeiro de uma das maiores fortunas do país, manteve-se firme em sua posição de não querer liberar Tevez até junho do ano que vem. Após a reunião, Macri declarou que a conversa com os enviados do Corinthians havia sido "interessante". O empresário argentino explicou o teor do encontro: "conversamos, mas não avançamos muito. É uma oferta séria que inclui várias coisas. Mas estamos longe de chegar a um acordo. É um momento no qual o Boca não pode ficar falando disto pois tem uma prioridade, que é a de terminar bem a Copa Sul-Americana e encontrar um técnico novo. Mais para a frente pode ser que falemos. A questão é que eles não estão lidando com os mesmos prazos que nós. Ficou claro que nesta velocidade não podemos negociar". No fim da noite de sexta, Macri voltou a reafirmar que pretende que Tevez permaneça no Boca Juniors até o dia 30 de junho do ano que vem. O MSI não conseguiu seduzir Macri, pelo menos, por enquanto. O empresário argentino sustenta que o time não tem problemas de caixa (tem superávit suficiente para os próximos três anos, afirma) e que por isso não há urgência em vender o astro do Boca. Além disso, Macri espera outras atraentes propostas provenientes da Europa. Espanha - Entre as propostas está a do Atlético de Madri, que ofereceu 16 milhões de euros por 80% do passe (o time madrilenho pediu mais dez dias de prazo para tentar melhorar a oferta). A idéia de ir à Espanha agrada Tevez, por questões idiomáticas e também pela proximidade geográfica com sua família em Buenos Aires, além da afinidade pelo estilo de futebol (e na semelhança do "jeito" da torcida). Mas, também existem opções mais agradáveis financeiramente, como o caso do PSV da Holanda. Este time também apresentou uma proposta, de 18 milhões de euros por 80% do passe. Macri também está interessado na opção ucraniana do Shanktar Donest, que teria oferecido 20 milhões de euros, por 80% do passe. Na terras das estepes, também existe interesse por parte do Spartak de Moscou. Partida - A falta de pressa em vender o jogador, por parte de Macri, é uma posição compartilhada pelo próprio Tevez. "El Apache" (O Apache), como é conhecido por suas humildes origens do empobrecido bairro de "Fuerte Apache", deseja continuar no Boca até o fim da Copa Sul-Americana. De quebra, se ficasse por mais um semestre, Tevez também teria a disputa pela Libertadores, um desafio que seus amigos sustentam, ele não pretende deixar de lado. Diante desse cenário de estancamento nas negociações, segundo informações extra-oficiais em Buenos Aires, neste sábado de manhã Joorabchian e Duprat já haviam feito suas malas para retornar a São Paulo. Um "poquito brasileño" - O jornal esportivo "Olé" sustentava na edição deste sábado que Tevez tem tudo para ser um "ídolo" no Brasil. Ele é "un poquito brasileño" (um pouquinho brasileiro), afirmava o jornal. "Com a rapidez que possui e sua habilidade, irá muito bem" explicava o "Olé", que também considera que Tevez se sentirá à vontade com a torcida corinthiana "que é parecida à do Boca".