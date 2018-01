Boca não terá Riquelme em Santiago O Boca Juniors não terá o meio-campista Riquelme para a partida desta quarta-feira, contra o Universidad Católica, em Santiago do Chile, válida pela penúltima rodada da fase de classificação da Copa Mercosul. O técnico Carlos Bianchi disse que preferiu poupar o jogador, que vinha de contusão e que no domingo, contra o River, jogou sua primeira partida inteira em três meses. O Boca não terá ainda o zagueiro Traverso, que se recupera de contusão. A partida, válida pelo Grupo A, é fundamental para as pretensões das duas equipes. O Universidad ocupa a segunda colocação no grupo, com seis pontos e vem de uma derrota (2 a 1) para o Vasco. O Boca é lanterna no grupo, com apenas dois pontos ganhos, e na última rodada também foi derrotado ( 2 a 1 para o Cerro Porteño). O Cerro lidera o grupo com 10 pontos e o Vasco é terceiro colocado.