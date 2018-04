Boca perde e está fora da disputa pelo Campeonato Argentino

Ao que parece, o retorno de Riquelme nunca havia sido tão necessário quanto agora para o Boca Juniors, que, nesta quarta-feira, perdeu para o Tigre por 2 a 1, em partida válida pelo Torneio Apertura do Campeonato Argentino. Com a derrota, o Boca não tem mais chances de alcançar o Lanús, que pode confirmar o título com uma vitória diante do Gimnasia y Esgrima. Já o Tigre chegou aos 34 pontos, ficando com o mesmo número de pontos do Lanús, sonhando com o título inédito. Para tanto, precisa torcer pelo tropeço do rival e, de quebra, vencer o Argentinos Juniors na última rodada, que acontece neste fim de semana. Apesar da derrota, o Boca Juniors saiu na frente logo aos nove minutos de jogo, com um gol do experiente Palermo, mas o Tigre empatou aos 26 minutos do segundo tempo, com Leandro Lazzaro, enquanto Martín Morel decretou a virada aos 32. Resta ao Boca, agora, manter o foco na disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que acontece em dezembro deste ano. O meia Riquelme deve ser o grande reforço do time argentino, que deve disputar a final dom o Milan, de Kaká.