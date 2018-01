Boca pode ser campeão nesta quarta Sai nesta quarta-feira o campeão argentino. O Boca Juniors, líder com 37 pontos, será campeão se ganhar fora de casa do Olimpo. Caso empate ou perca, dependerá do resultado do Gimnasia y Esgrima de La Plata, que tem 36 pontos e jogará fora de casa contra o Banfield. Caso os dois terminem empatados em pontos, decidirão o título num jogo-extra dia 21 em campo neutro. O Boca luta por seu 21º título, enquanto a equipe de La Plata luta para ser campeão pela primeira vez em seus 118 anos de história. Além de brigar pelo título argentino, o Boca também pode conquistar a Copa Sul-Americana ? disputará a final contra o Pumas, do México.