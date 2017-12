Boca precisa de empate para ser bi O Boca Juniors é o favorito para conquistar a Copa Libertadores da América de 2001. Para ganhar o bicampeonato da competição sul-americana e o seu 4º título na história, a equipe argentina precisa apenas empatar com o Cruz Azul, do México, nesta quinta-feira, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires. O Boca venceu o jogo de ida, disputado na última quinta-feira, por 1 a 0, em pleno Estádio Azteca. A partida decisiva do torneio terá transmissão, ao vivo, pela PSN, às 21h30.