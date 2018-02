Boca promete marcar muitos gols no Mundial de Clubes O Boca Juniors prometeu atacar sem dó o clube Etoile Sahel, da Tunísia, na partida de quarta-feira entre as equipes, por uma das semifinais do Mundial de Clubes da Fifa, no Japão. "Com certeza vamos marcar gols e vencer", disse a repórteres o técnico do Boca, Miguel Angel Russo. "Nosso estilo é atacar e marcar gols. Não vamos mudar essa filosofia contra ninguém." O Boca, campeão da Copa Libertadores, é o grande favorito para enfrentar o Milan na final do torneio de sete equipes, no domingo, em Yokohama. O Milan enfrenta o time japonês Urawa Reds, na quinta-feira. Até o técnico do Etoile, Bertran Marchand, admitiu que o jogo de quarta-feira em Tóquio é praticamente uma missão impossível para os campeões africanos. "O Boca é um grande clube e está em um nível totalmente diferente", disse o francês. "É uma honra para a gente simplesmente jogar contra eles." Marchand também havia feito elogios semelhantes ao Pachuca, do México, antes da surpreendente vitória de seu time por 1 x 0, em sua estréia no torneio, no fim de semana. Mas, de fato, o Etoile tem poucas chances de conseguir uma vitória sobre o Boca. "Vamos colocá-los sob pressão, e se eles derraparem nós vamos puni-los", afirmou Russo. "Vamos marcar gols." O Boca conquistou três vezes o torneio antecessor ao Mundial da Fifa -- a Taça Intercontinental --, a última delas vencendo o Milan nos pênaltis, em 2003. Clubes brasileiros venceram as duas primeiras edições do novo torneio. O São Paulo derrotou o Liverpool por 1 x 0 em 2005, e o Internacional derrotou o Barcelona pelo mesmo placar no ano passado.