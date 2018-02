Boca promete pressionar o River Tevez, Schelotto e Barijho. São esses os três atacantes que o técnico Carlos Bianchi, do Boca Juniors, promete colocar em campo nesta quinta-feira, às 21 horas, em La Bombonera, para conquistar a vantagem na semifinal da Taça Libertadores da América, no clássico contra o rival River Plate. Uma formação ofensiva e com o apoio total da torcida, já que os torcedores do River Plate estão impedidos de entrar na Bombonera, Bianchi espera sufocar o inimigo desde o início e arrancar um bom resultado que garanta uma maior tranqüilidade no jogo de volta, quando será a vez de a torcida do Boca Juniors ficar do lado de fora do estádio. ?Este confronto será uma final antecipada. Imagino duas partidas muito disputadas em que ninguém conseguirá uma goleada. Assim, quem cometer menos erros sairá com a vaga na decisão?, analisa Barijho. Do lado do River Plate, todos os jogadores sabem da dificuldade que será para controlar o time do Boca e, principalmente, a pressão da torcida. ?Seremos onze contra mais de 50 mil?, prevê o meia Gallardo, do River. O único desfalque continua sendo o atacante Marcelo Salas, com um estiramento muscular. Apesar de vencer o Boca (1 a 0) pelo Torneio Clausura, o técnico Leonardo Astrada adverte. ?Não existe favorito por se tratar de um clássico. Uma das equipes pode chegar mal, mas ali encontra a possibilidade de reverter o quadro.?