Boca quer repetir atuação de Cali O Boca Juniors tem dois gols de vantagem, sabe que o Santos vai partir para o ataque, mas não pensa em jogar encolhido para administrar o resultado que conseguiu em Buenos Aires. O modelo que a equipe argentina pretende seguir é a atuação que teve em Cali na partida de volta das semifinais da Libertadores, quando enfrentou o América em circunstâncias idênticas às de quarta-feira - havia ganho em casa por 2 a 0 no jogo de ida - e venceu por 4 a 0. "Fizemos uma grande partida em Cali, jogando com inteligência. Não ficamos apenas nos defendendo e com isso, conseguimos a vitória. É assim que vamos jogar no Morumbi", afirmou o meia Javier Villarreal, que começará jogando no lugar do contundido Guillermo Barros Schelotto, como ocorreu na Colômbia. Na ocasião, Schelotto também estava machucado. Ele argumentou que seria um erro muito grande jogar só para defender o resultado. "O Santos é um time muito forte, com jogadores perigosos no ataque. Se ficarmos só na defesa, seremos muito pressionados", previu Villarreal. Em Cali, o Boca aproveitou os espaços que o América lhe ofereceu em função de sua ânsia de fazer logo um gol e liqüidou rapidamente a partida. Tevez marcou aos 13 e aos 22 minutos e matou o time colombiano, que entregou os pontos e levou mais dois gols. Villarreal terá uma missão importante na partida desta quarta-feira, no Morumbi: bloquear os avanços de Léo pelo lado esquerdo. Ele foi escolhido pelo técnico Carlos Bianchi para a função porque é um jogador de muito fôlego, capaz de fazer a marcação e puxar contra-ataques. Villarreal jogará aberto pela direita e Delgado pela esquerda, com Tevez no centro. Havia a possibilidade de Estevez - que jogou muito bem na vitória de domingo sobre o Independiente por 3 a 1 - ser escalado para manter o esquema com três atacantes, mas Bianchi optou por Villarreal. Depois do treino realizado na manhã desta segunda-feira, em Buenos Aires, Bianchi garantiu que seus jogadores estão tranqüilos para a final. "Estamos calmos, como estivemos antes de todas as partidas que disputamos fora de casa nesta Copa Libertadores." O treinador disse que ninguém no grupo se abalou com o fato de o River Plate ter conquistado domingo o título argentino com uma rodada de antecedência. Ele foi irônico ao comentar o assunto. "Estou pensando só na final da Libertadores, a competição mais importante do continente. Ser campeão nacional é bom, mas ganhar uma competição que reúne as melhores equipes do continente é muito melhor. Todas as pessoas que gostam de futebol sabem que a diferença de importância entre os dois torneios é enorme." Carlos Bianchi está disputando a final da Libertadores pela quarta vez como treinador. Nas três anteriores, foi campeão (94 com o Vélez Sarsfield e 2000 e 2001 com o Boca). E os três títulos foram ganhos nas cobranças de pênaltis, contra São Paulo, Palmeiras e Cruz Azul, respectivamente.