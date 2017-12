Boca receberá Inter na Bombonera Os jogadores do Boca Juniors pediram e a diretoria do clube decidiu alterar o local do jogo contra o Internacional, dia 27, no primeiro confronto das semifinais da Copa Sul-Americana. A partida estava marcada para acontecer na província de Salta, mas será mesmo no estádio do time argentino, La Bombonera, em Buenos Aires. ?Os jogadores nos pediram para que a equipe volte a jogar em nosso estádio, porque se sentem mais confortávei e acham que ali há mais pressão sobre os adversários?, explicou o presidente do Boca Juniors, Mauricio Macri. A diretoria do Boca tem um acordo assinado com o governo de Salta, que fica no Norte da Argentina, para realizar alguns de seus jogos por lá, com todos os custos pagos e mais uma compensação financeira. Em troca da liberação para enfrentar o Inter na Bombonera, o clube se comprometeu a disputar um amistoso com o River Plate e a primeira fase da Libertadores de 2005 na província de Salta.