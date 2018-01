Boca só empata em torneio amistoso O Boca Juniors ficou no empate em 2 a 2 contra o Tottenham, da Inglaterra, neste sábado, na estréia da Copa da Paz, disputada na Coréia do Sul. Marcelo Delgado e Daniel Bilos anotaram para a equipe argentina, enquanto que Defoe e Mido fizeram os gols do time inglês. No outro jogo da chave, o Sundowns, da África do Sul, derrotou a Real Sociedad, da Espanha, por 1 a 0, com gol de Sapula. Na próxima rodada, o Boca Juniors encara a equipe espanhola e o Tottenham mede força com os sul-africanos. Pelo Grupo B da competição, estão o Lyon (França), PSV Eindhoven (Holanda), Once Caldas (Colômbia) e Seongnam (Coréia do Sul).