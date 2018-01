Boca só empata mas segue na liderança Desfalcado de seus atacantes titulares Carlos Tevez, machucado, e Iarley, que está no Brasil resolvendo assuntos particulares, o Boca Juniors apenas empatou com o Lanús, por 0 a 0, em La Bombonera, no Campeonato Argentino. Apesar do resultado, o Boca manteve a liderança isolada do Torneio Apertura, com 16 pontos. O Independiente soma 13 pontos e o Newell?s Old Boys tem 12. Nos outros jogos desta quarta-feira, Chacarita e Racing também ficaram no empate sem gols e o Banfield ganhou do Quilmes, por 2 a 1.