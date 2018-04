Boca solicita ao Villarreal a transferência de Riquelme

O Boca Juniors, da Argentina, solicitou formalmente ao Villarreal, da Espanha, a transferência do jogador Juan Román Riquelme. "A idéia é contratar Riquelme a partir de 30 de novembro e por três anos. É um desejo de todos e seria muito bom para o futebol argentino", disse Pedro Pompilio, vice-presidente do clube argentino. Ele se reuniu com Juan Manuel Llaneza, conselheiro esportivo do Villarreal. Os dois voltarão a conversar sobre o assunto nesta terça-feira. "Vamos conversar nas próximas horas para buscar um acordo, que a estas alturas é possível embora haja vários pontos a resolver", comentou o dirigente argentino. Llaneza admitiu que "a transferência de Riquelme é possível" e confirmou que ficará "alguns dias em Buenos Aires para avançar sobre o assunto". O Boca quer Riquelme para o Mundial de Clubes, no próximo mês, no Japão. "Se não for possível, esperamos que ele venha em janeiro, na Copa Libertadores", disse o dirigente do clube argentino José Beraldi.