Boca tem pressa em garantir título Conquistar o mais rapidamente possível o título do Torneio Apertura é a missão do Boca Juniors a partir de agora. Com sete pontos à frente do segundo colocado da competição, o San Lorenzo, a vitória nos dois próximos compromissos significa a conquista e a conseqüente folga na tabela. O técnico Carlos Bianchi poderia, assim, dedicar-se aos treinos para a disputa do Mundial Interclubes, dia 14 de dezembro, diante do Milan, em Tóquio. O primeiro passo ocorre hoje, diante do Quilmes, em La Bombonera. O adversário, recém-promovido à divisão principal argentina, vem fazendo surpreendente campanha e figura entre os primeiros colocados, com 24 pontos, na quinta colocação. "Se o Boca tem a pretensão de ganhar o título, tem de vencer os adversários grandes. Assim como fez contra o San Lorenzo e contra o River Plate", enfatizou o técnico Carlos Bianchi. O triunfo pode significar maior vantagem, já que o vice-líder San Lorenzo (27 pontos) encara o Banfield (26), terceiro. Nos outros duelos, o Rosário Central (26) recebe o Olimpo (9) e o River Plate (19) visita o Chacarita Juniors (15). O técnico - busca seu sétimo título no comando do time - vai aproveitar os jogos para dar ritmo a Sebastián Battaglia (no início de 2004 transfere-se para o Villarreal) e Guillermo Barros Schelotto (há três meses recuperando-se de contusão). A data para a conquista do Apertura já está definida. Será no dia 30, quando o Boca vai até Bahia Blanca enfrentar o lanterna Olimpo. Sobrariam 14 dias para a preparação para o principal título do ano. Briga - A decisão de Carlos Tevez, de pedir dispensa na Justiça do grupo da seleção argentina que disputará o Mundial sub-20, nos Emirados Árabes, teve novo capítulo na sexta-feira. O jogador preferiu ficar no clube para o Mundial. Segundo Julio Grondona, presidente da Associação Argentina de Futebol (AFA), Tevez está sendo influenciado por dirigentes do Boca para desprezar a seleção. "Estou seguro que o Tevez está querendo jogar tudo, o conheço desde criança. Ele é como Maradona, dorme com uma bola debaixo do travesseiro", afirmou. "Lamentavelmente, vieram os interesses particulares do clube, os intermediários e todos aqueles que vivem sem jogar." Grondona pediu para os dirigentes do Boca não escalarem Tevez no Apertura. Sob a justificativa de prejudicar os clubes que cederam atletas à seleção.