Boca terá mais 600 ingressos A choradeira da diretoria do Boca Juniors deu resultado e o clube recebeu um lote extra de 600 entradas para colocar à venda nesta segunda-feira de manhã na Bombonera. Com as 2800 que o clube havia recebido ? 1100 foram entregues para as torcidas organizadas e 1700 foram vendidas em pouquíssimo tempo nas bilheterias do estádio ?, o total agora chega a 3400 ingressos. Ainda é menos do que os 4 mil que a diretoria argentina pleiteava, mas o novo lote pelo menos serviu para acalmar os cartolas, que acusavam os dirigentes do Santos de não liberar o número de entradas que haviam prometido. Leia mais no Jornal da Tarde