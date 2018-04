Boca terá meio-campo congestionado para controlar o Corinthians

SÃO PAULO - Congestionar o meio-campo. Para o técnico do Boca Juniors, Carlos Bianchi, é o segredo para controlar o Corinthians. "Além dos bons jogadores que têm setor, ainda contam com o apoio de Emerson e Romarinho, que voltam para marcar", disse o treinador depois do treino na noite desta terça, no Canindé.

Para isso, Bianchi já confirmou que vai escalar cinco jogadores no meio. Quatro deles com características defensivas - Erbes, Somoza, Erviti e Sánchez Miño - e o meia Riquelme na armação. Ou seja, será um 4-4-1-1. "A volta de Riquelme é importante porque é um jogador que controla bem o ritmo do jogo", afirmou o técnico sobre o astro de sua equipe, recuperado das dores musculares na coxa esquerda que o tiraram do primeiro confronto. Ele entra no lugar de Martínez, ex-Corinthians. No ataque, apenas Blandi, autor do gol argentino no duelo de ida.

Domingo passado, com esse esquema, mas com os reservas, o Boca perdeu por 3 a 0 para o San Lorenzo. Com o revés, os xeneizes completaram 11 partidas sem triunfos no Campeonato Argentino (sete empates e quatro derrotas). A última vitória foi no dia 9 de fevereiro. Entre 20 participantes, o clube é o 18ª colocado.

Bianchi fez questão de elogiar o trabalho de Tite. "Creio que será técnico da seleção brasileira um dia." E, questionado sobre se poderiam ser considerados profissionais parecidos, por serem exímios estrategistas, brincou. "Somos bem diferentes, ele tem bem mais cabelo."

Sobre a influência da torcida corintiana, o técnico recordou sua vitória pelo Velez Sarsfield contra o São Paulo. "Na ocasião eram mais de 90 mil pessoas no Morumbi e vencemos. Em campo, são 11 contra 11."

O argentino descartou o favoritismo corintiano citado por Riquelme na chegada da equipe a São Paulo. "Vamos jogar contra os campeões do mundo, certamente será difícil, mas temos a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0." Também descartou clima de revanche. "As circunstâncias são outras, meio time já mudou."

O lateral-direito Marín sentiu uma contusão e saiu um pouco antes de terminar o treinamento, mas, segundo Bianchi, estará em campo contra o Corinthians.

Como perdeu por 1 a 0 no jogo de ida, o Corinthians precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Caso derrotem o rival por 1 a 0, levam a decisão para os pênaltis.

Bianchi confirmou a escalação com Orión; Marín, Caruzzo, Burdisso e Clemente Rodriguez; Somoza, Erbes, Erviti, Sanchez Miño e Riquelme; Blandi.