Boca terá Tevez contra o Milan O atacante Carlos Tevez já pode jogar pelo Boca Juniors a final da Copa Intercontinental contra o Milan, dia 14, no Japão. O Comitê Executivo da Associação de Futebol da Argentina (AFA) tomou essa decisão hoje. Tevez, de 19 anos, havia se recusado a integrar a seleção sub 20 que disputa o Mundial da categoria nos Emirados Árabes. Em represália, a AFA havia proibido sua participação no jogo contra o Milan. Tevez, então, entrou na Justiça comum contra a decisão, o que irritou os dirigentes da AFA e até o presidente da Fifa, Joseph Blatter. O jogador acabou retirando a ação judicial, o que permitiu a revisão de sua pena pelos cartolas argentinos. Hoje, Arrigo Sacchi, ex-treinador do Milan e atual consultor do Parma, afirmou que não será uma tarefa fácil o time italiano vencer o Boca Juniors dia 14. "O Boca é uma boa equipe, está bem armado e muito compenetrado da importância dessa partida", disse. Sacchi destacou que a presença de Tevez dará ainda mais força ao Boca. "Ele se sacrifica em campo."