Boca tira Toluca da liderança do Grupo 1 da Libertadores Em jogo que valia a liderança do Grupo 7 da Copa Libertadores, o Boca Juniors levou a melhor sobre o Toluca e venceu os mexicanos por 3 a 0, nesta quinta-feira, em Buenos Aires. A partida foi disputada no Estádio José José Amalfitani, de propriedade do Velez Sarsfield - a Bombonera está interditada para competições sul-americanas devido ao mau comportamento da torcida do Boca no jogo contra o Chivas, pela Libertadores de 2004. O zagueiro Maidana abriu o placar aos 15 minutos de jogo, de cabeça. Aos 23, Riquelme aproveitou cruzamento de Palermo para ampliar - foi seu primeiro gol desde que voltou ao clube, há um mês, vindo do Villarreal, da Espanha. Ainda na primeira etapa, o Toluca ficou com um jogador a menos - Cruzalta foi expulso por ter recebido o segundo cartão amarelo. No segundo tempo, o Boca só administrou o resultado, mas ainda teve tempo de matar o jogo com Boselli, aos 37 minutos. Com o resultado, os argentinos assumiram a ponta da chave com sete pontos, um a mais que os mexicanos. O Bolívar tem quatro e o Cienciano, do Peru, tem três. Libertad firme no Grupo 1 Em Assunção, no Paraguai, o Libertad venceu o lanterna El Nacional por 1 a 0 e manteve-se na liderança do Grupo 1, com 10 pontos. O gol solitário foi marcado por Bonet, aos 10 minutos do primeiro tempo.