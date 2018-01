Boca: torcedores em vigília por ingressos Milhares de torcedores do Boca Juniors estão concentrados nas imediações do estádio ?La Bombonera?, em Buenos, em busca de um ingresso para a partida contra o Santos, quarta-feira, no primeiro confronto entre as equipes pela final da Copa Libertadores da América. Muita gente passou a noite na fila, em vigília por um dos 12 mil ingressos populares que começaram a ser vendidos hoje. Outros, mais entusiasmados, chegaram ao estádio no domingo. O Boca já vendeu 19 mil bilhetes populares para os sócios e colocou outros 12 mil à venda para os não sócios, a partir desta terça-feira, ao preço de 10 pesos (U$ 3,6 dólares). Os ingressos para os setores de cadeiras - que custam entre 50 e 70 pesos - já estão esgotados. O Santos embarca para Buenos Aires nesta terça-feira.