Boca traz primeiro reforço de 2002 O zagueiro do Betis, Diego Crosa, é o primeiro reforço do Boca Juniors para o campeonato argentino, que começa em fevereiro. O passe de Crosa, campeão mundial Sub-20 pela seleção Argentina em 95, no Catar, será emprestado ao Boca por 6 meses. O jogador, que tem 25 anos, vai embolsar US$ 200 mil por seu contrato. Se o Boca quiser ficar com o jogador em definitivo, terá que pagar US$ 1,3 milhão, disse o diretor do Boca, Gregorio Zidar. Crosa iniciou sua carreira no Newell?s Old Boys, e em 99 foi vendido para o Betis. No ano passado, o jogador foi emprestado ao Velez Sarsfield. O jogador é a segunda novidade do Boca, após a chegada do técnico uruguaio Oscar Tabárez no final do mês passado, substituindo Carlos Bianchi.