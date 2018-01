Boca treina amanhã em São Paulo O Boca Juniors vai treinar na manhã desta terça-feira em São Paulo. O local escolhido pelo clube argentino foi o Pacaembu. Talvez à noite os jogadores façam uma visita ao Morumbi apenas para conhecer o gramado da final da Libertadores, contra o Santos. O técnico Carlos Bianchi vai dar uma entrevista coletiva às 17 horas desta terça no Novotel Morumbi, o mesmo em que o Boca se concentrou antes de vencer a final de 2000, contra o Palmeiras. E o mesmo em que o Vélez ficou antes de bater o São Paulo em 94, quanto também era comandado por Bianchi. O atacante Guillermo Barros Schelotto está fora do jogo de quarta, por causa de um estiramento muscular na coxa direita, mas vem junto com a delegação argentina para dar uma força aos seus companheiros. Autor de seis gols nesta Libertadores, ele é o segundo artilheiro do time ? Delgado tem oito.