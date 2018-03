Boca treina em São Paulo, sem Schelotto O Boca Juniors realizou treino tático e técnico na manhã desta terça-feira no campo do Nacional, em São Paulo, e a principal ausência na equipe argentina foi o atacante Schelotto, que ainda não se recuperou plenamente de uma lesão muscular. O jogador passou boa parte do treino dando voltas em torno do gramado, por recomendação médica. Os especialistas não quiseram arriscar, já que esta mesma lesão tirou o artilheiro das semifinais da Libertadores, contra o América de Cali. Schelotto voltou no primeiro jogo da final, mas voltou a sentir a contusão e teve de ser substituído. Com a provável ausência de Schelotto, o treinador deverá adiantar Carlos Tévez para fazer dupla de ataque com Marcelo Delgado. Com isso, Villarreal entra no meio-campo. O Boca deve jogar com Abbondanzieri; Ibarra, Schiavi, Burdisso e Rodríguez; Battaglia, Cascini, Cagna e Villarreal; Tevez e Delgado. A partida será dirigida pelo uruguaio Jorge Larrionda.