Boca vai em busca de um milagre O Boca Juniors entra em campo nesta terça-feira, às 21h15, no estádio La Bombonera, precisando de um milagre: vencer o Chivas de Guadalajara por cinco gols de diferença para garantir vaga na semifinal da Copa Libertadores da América. Na primeira partida, no México, o Chivas venceu por 4 a 0. Vitória do Boca pelo mesmo placar leva a disputa para os pênaltis. O vencedor deste confronto enfrenta o ganhador de Santos x Atlético-PR que jogam na quarta-feira na Vila Belmiro. "Seria bom fazer um gol rapidamente, se bem que eles no México marcaram o primeiro gol aos 38 minutos e golearam", disse o atacante Guillermo Barros Schelotto, que já ganhou dez títulos pelo Boca Juniors. "É provável que esta seja a situação mais difícil em toda minha carreira, mas no futebol nada é fácil e vamos entrar em campo para golear", acrescentou o jogador. O técnico Jorge Benítez disse que "tudo depende dos jogadores" ao afirmar que "eles podem levar a equipe adiante. Vejo eles com muita força, com um ânimo muito bom porque o Boca vai brigar neste momento difícil". Consciente que o Boca terá de jogar no ataque, o técnico mexicano, Benjamín Galindo, prepara seus jogadores para realizar uma marcação individual. Além disso, diz o técnico, será preciso aproveitar os espaços deixados pelo adversário. "A melhor maneira que temos de defender a vantagem de gols é jogando no ataque e isso é o que faremos", comentou o técnico, acrescentando que o Chivas entrará em campo com a mesma formação que no primeiro jogo. O atacante Francisco Palencia afirmou que "a equipe está bem, muito concentrada e disposta a demonstrar que o resultado dos primeiros 90 minutos desta fase não foram um acaso". No Boca, os laterais Baiano e Gerardo Bedoya substituirão Pablo Álvarez, na direita, e José María Calvo, na esquerda, respectivamente. O atacante Marcelo Delgado ocupará o lugar do meia Andrés Guglienminpietro. A escalação de três atacantes (Delgado, Barros Schelotto e Martín Palermo) é considerado na Argentina "uma aposta arriscada" do técnico, já que Guglienminpietro vem sendo o destaque da equipe nos últimos meses. Se o Boca não se classificar para as semifinais, só poderá voltar à Libertadores em 2007, já que não conseguiu se classificar para a edição do próximo ano.