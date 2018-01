Boca vai enfrentar pressão em Cáli O Boca Juniors que se prepare, porque deverá enfrentar batalha contra o América, amanhã à noite, em Cáli, pela semifinal da Taça Libertadores. Os colombianos prometem pressão total, do começo ao fim, como única forma de anular a desvantagem da derrota por 2 a 0, no confronto de ida, em Buenos Aires. O time da casa se classifica se ganhar por três ou mais gols de diferença. Se vencer por dois - independentemente do placar final -, define a vaga nos pênaltis. A tática do América é atacar, se o técnico Fernando Castro não estiver blefando. Ele garantiu que sua equipe sufocará os rivais com investidas em massa. "Se for preciso, iremos com sete ou oito jogadores para o ataque", adiantou o treinador, suspenso por três partidas porque se envolveu em briga contra o River Plate, pelas quartas-de-final. Castro terá desfalques na partida marcada para as 21h10 (horário de Brasília), no Estádio Pascual Guerrero. O zagueiro Bustos e o atacante Castillo cumprem suspensão, porque receberam cartão vermelho em Buenos Aires. Luís Asprilla, outro titular da equipe, sofreu fratura na perna e o lateral Cano machucou o tornozelo. O Boca não contará com Guillermo Schelotto, sua principal estrela, que se recupera de contusão. Os argentinos estão no caminho do quinto título, depois de vencerem em 77, 78, 2000 e 2001.