Boca vence Apertura e agora pensa no Milan O Boca Juniors conquistou nesta quinta-feira o título do Torneio Apertura, com três rodadas de antecedência. A equipe de Carlos Bianchi venceu o Arsenal, fora de casa, por 2 a 1, gols de Colautti e Donnet (Gomez descontou) e agora se dedica ao Milan. O time decide o Mundial Interclubes contra os italianos, dia 14 de dezembro, em Tóquio. Bianchi pretende treinar o time no Japão por cinco dias, antes da decisão, para adaptação.