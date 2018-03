Boca vence e é campeão da Libertadores O sonho do Santos de conquistar o terceiro título da Libertadores acabou por volta das 22 horas desta quarta-feira ou aos 20 minutos do primeiro tempo da partida contra o Boca Juniors, quando Tevez marcou 1 a 0 para os visitantes. Os Meninos da Vila lutaram do início ao fim, mas não foram capazes de reverter a vantagem do Boca, que já havia vencido o jogo de ida, em Buenos Aires, por 2 a 0. Nesta quarta-feira, voltou a ganhar: 3 a 1. Os quase 75 mil torcedores presentes no Morumbi incentivaram e aplaudiram bastante, mesmo quando a fatura já estava liqüidada. Afinal, a decepção pela perda do título não apagou da memória dos santistas a brilhante campanha de garotos como Diego, Robinho, Renato e Léo. Ninguém esquece que eles foram os responsáveis por recolocar o clube no topo do futebol brasileiro e sul-americano, depois de décadas de fracassos. O troco dos argentinos veio 40 anos mais tarde. Em 1963, a final da Libertadores reuniu as mesmas equipes e os brasileiros, que tinham Pelé, se deram melhor. Nesta quarta-feira, na finalíssima, o Boca foi eficiente, como durante a competição inteira, e mereceu ficar com a taça. Foi o quinto título da história e a segunda vez, no período de três anos, que o time de Buenos Aires faz a festa no Morumbi. Em 2000, derrotou o Palmeiras, nos pênaltis. E seu técnico, Carlos Bianchi, conquistou o quarto título continental e o terceiro contra adversários do Brasil. O Santos, que chegou invicto às finais, não soube combater a experiência e a melhor formação tática do rival. O técnico Emerson Leão escalou Wellington na lateral-direita e Fabiano no meio-de-campo. Não teve sucesso. Embora a equipe tivesse por mais tempo a posse da bola, as jogadas mais perigosas eram do Boca. Bianchi, como já era previsto, armou seu time bem fechado, forte na marcação e muito competente nos contra-ataques. Num deles, após ótima tabela com Bataglia, Tevez chutou com categoria e abriu o placar. A partir daí, o Santos passou a ter a obrigação de fazer 4 gols para ser campeão. Missão praticamente impossível. Leão tentou de tudo, tirou Wellington e pôs Nenê, buscou dar mais ofensividade à equipe, mas não conseguiu mudar a situação. Na segunda etapa, Alex, num arremate de longa distância empatou o jogo. Mesmo assim, uma eventual virada não passava de sonho. Em novo contra-ataque, Delgado fez 2 a 1 para os argentinos e, nos acréscimos, Schiavi, cobrando pênalti, marcou 3 a 1. Ao contrário do que os brasileiros imaginavam, o Boca não foi violento, não fez catimba e se preocupou em jogar futebol, fazendo justiça a mais um triunfo. Alguns jogadores do Santos perderam a cabeça no fim, mas não ofuscaram a imagem de time vencedor. Os Meninos da Vila, se permanecerem no clube, têm tudo para quebrar novas barreiras. Ficha Técnica: Santos: Fábio Costa; Wellington (Nenê), André Luiz, Alex e Léo; Paulo Almeida, Renato, Fabiano e Diego; Robinho e Ricardo Oliveira (Douglas). Técnico: Emerson Leão. Boca Juniors: Abbondanzieri; Ibarra, Burdisso, Schiavi e Rodríguez; Bataglia, Cascini, Cagna (Caneo) e Villarreal (Jerez); Tevez (Cangele) e Delgado. Técnico: Carlos Bianchi. Gols: Tevez aos 20 minutos do primeiro tempo; Alex aos 30, Delgado aos 38 e Schiavi (pênalti) aos 49 do segundo. Árbitro: Jorge Larrionda (Uruguai). Cartão amarelo: Fábio Costa, Léo, Paulo Almeida, Fabiano, Abbondanzieri e Cascini. Renda: R$ 669.575,64. Público: 74.360 pagantes. Local: Morumbi.