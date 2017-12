Boca vence e encara o São Caetano O Boca Juniors garantiu vaga nas quartas-de-final da Taça Libertadores da América, nesta quarta-feira à noite, ao derrotar o Sporting Cristal, do Peru, por 2 a 1, em La Bombonera, Buenos Aires. No primeiro jogo, em Lima, o campeão sul-americano já vencera por 3 a 2. Com este resultado, o Boca se credenciou para enfrentar o São Caetano, que eliminou o América-MEX. O vencedor deste confronto estará na semifinal. Javier Villarreal abriu o placar para o Boca aos 40 minutos de jogo. Carlos Tevez, aos 17 da segunda etapa, ampliou. Robert Lima diminuiu para os peruanos aos 20 minutos.