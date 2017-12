Boca vence e fica mais perto do bi O Boca Juniors venceu o Cruz Azul do México por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no estádio Azteca, e está mais perto do segundo título consecutivo na Libertadores da América. Delgado, que já jogou na equipe mexicana, marcou o gol da vitória aos 34 minutos do segundo tempo. O Boca, que eliminou o Palmeiras na semifinal, tem agora a vantagem de jogar por um empate na partida da próxima semana, na Bombonera, em Buenos Aires. Independente do resultado, o time argentino já está garantido na disputa do Mundial Interclubes, em Tóquio, contra o campeão europeu Bayern de Munique. É que somente clubes sul-americanos podem disputar o troféu no Japão.