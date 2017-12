Boca vence Emelec e se classifica O Boca Juniors não jogou bem, mas fez o suficiente para vencer o Emelec, do Equador, por 1 a 0 na noite desta quarta-feira. Com isso, o time argentino garantiu sua classificação para a próxima fase da Libertadores da América. O único gol da partida foi marcado por Guillermo Schelotto, aos 13 minutos do primeiro tempo. Com a vitória, o Boca lidera o Grupo 6 com 10 pontos, mesmo número do Montevideo Wanderes (URU) que também nesta quarta-feira à noite, derrotou Santiago Wanderers (CHI) por 3 a 1. Boca e Montevideo se enfrentam na próxima rodada no confronto que vai definir o primeiro do grupo. O Santiago Wanderes ocupa a terceira posição no grupo, com seis pontos e o Emelec é o lanterna com apenas um.