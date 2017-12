Boca vence Milan e conquista tri mundial O Boca Juniors conquistou o seu terceiro título mundial interclubes (1997, 2000 e 2003), ao derrotar o Milan por 3 a 1, na cobrança de pênaltis, após empate de 1 a 1 no período regulamentar e 0 x 0 na prorrogação. A partida foi realizada neste domingo pela manhã (horário de Brasília), no Yokohama Internacional Stadium. O brasileiro Irley, ex-Paysandu, conquistou o título pelo Boca. Já Kaká, Cafú e Dida perderam com o time italiano. O goleiro teve a chance de sagrar-se bicampeão mundial, já que conquistou o título em 2000, no 1º Mundial de Clubes da Fifa. Ele chegou a defender um pênalti, mas seus companheiros erram três vezes. Schiavi, Donnet e Cascini marcaram de pênalti para o Boca. O jogo não teve muitas emoções. O sueco Tomasson fez 1 a 0 para o Milan, aos 24 minutos de jogo, depois de receber livre pela esquerda. Donnet empatou aos 29, ainda no primeiro tempo, após desvio de Dida. E o primeiro tempo terminou com o jogo equilibrado. No segundo tempo, apesar de atacar mais, o Boca não conseguiu marcar. Na prorrogação o equilíbrio e o nervossismo foram a tônica da partida. A melhor chance aconteceu no segundo, quando o russo Schevchenko ficou livre e tinha tudo para marcar, mas o goleiro argentino Abbondanzieri desviou para escanteio.