Boca vence na estréia na Libertadores O Boca Juniors começou bem a defesa do título da Libertadores da América. Na noite desta quarta-feira, a equipe argentina venceu o Oriente Petrolero, da Bolívia, por 2 a 1, na estréia de ambas no torneio continental. Apesar de jogar em casa, no ?La Bombonera?, o Boca teve dificuldades. Os gols do time argentino foram marcados por Omar Perez e Riquelme. Milton Coimbra descontou para o Petrolero. Com a vitória, o Boca lidera o grupo 8, ao lado do Cobreloa (CHI), com três pontos. O Deportivo Cali (COL), que ainda não venceu, completa o grupo. Pelo grupo 1, também na Argentina, o Rosário Central goleou o Universitário do Peru por 6 a 0, na maior goleada da competição até aqui. Os gols do Rosário foram marcados por Estebam González (2), Cuberas, Pizzi, Moreno e Luciano De Bruno. O grupo tem ainda o Vélez Sarsfield (ARG) e o Junior de Barranquilla (COL). As duas equipes - que têm três pontos ganhos cada - se enfrentam nesta quinta-feira, em Buenos Aires.