Boca: vendas já somam U$ 62,5 milhões Com a transferência de Carlos Tevez para o Corinthians, o Boca Juniors atingiu a incrível soma de U$ 62,5 milhões apenas com as vendas de jogadores para clubes do exterior, desde 2000. A primeira grande transação foi a do zagueiro Walter Samuel (hoje no Real Madrid), que em 2000, foi vendido ao Roma por U$ 21 milhões. Em seguida, o Villarreal (ESP) pagou U$ 11,5 milhões pelo artilheiro Palermo, que já está de volta ao clube argentino. A terceira grande transação ocorreu em 2002, com Juan Roman Riquelme, vendido ao Barcelona por U$ 12 milhões. Hoje o jogador está no Villarreal.