Boca x River: decisão no Monumental Para muitos argentinos, sai nesta quinta-feira o campeão da Copa Libertadores da América. A verdade, no entanto, é um pouco diferente: River Plate e Boca Juniors disputam a segunda partida da semifinal da competição, a partir das 21 horas, com transmissão da SporTV, e o Boca (que venceu a primeira por 1 a 0) precisa apenas de um empate no Estádio Monumental de Nuñez para ir à final. O primeiro jogo do confronto, na semana passada no La Bombonera, ganhou destaque mais pela violência do que pelo futebol. Entradas duras, três expulsões e erros de arbitragem. As mensagens provocadoras de ambos os lados marcaram a semana, motivo de sobra para a polícia local estar preocupada. Um grupo de 850 policiais estará no estádio (outros, à paisana, deverão vigiar as arquibancadas) e foi liberada a venda dos 60 mil lugares apenas para torcedores do River. Há informações, no entanto, de que 600 ingressos foram adquiridos pelos "barras bravas", grupo violento da torcida do Boca. A equipe dirigida por Carlos Bianchi é a atual campeã da Libertadores, mas, apesar da vantagem, não terá tarefa fácil. O River, líder do Campeonato Argentino, vem sendo considerado o melhor time do país, e precisa da vitória - se fizer um gol de vantagem leva a decisão para os pênaltis. Bianchi treinou a equipe com portões fechados e deve fortalecer o meio-campo para impedir a criatividade dos adversários. Pelo River não jogará o armador Marcelo Gallardo, expulso na partida anterior, assim como o lateral Ariel Garcé (pelo Boca, Cascini também levou vermelho). Daniel Montenegro entra na equipe com a função de construir as jogadas e acionar os bons atacantes Cavenaghi e López.