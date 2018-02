Boca x River: uma torcida, muito medo A proibição da entrada da torcida do River Plate no estádio do Boca Juniors para o jogo desta quinta-feira, pelas semifinais da Libertadores, aliviou o trabalho da polícia, mas não muito. Mesmo sendo uma partida de uma torcida só, a polícia destacou 800 homens para trabalhar em La Bombonera e em seus arredores, apenas 200 a menos do que no clássico disputado entre as duas equipes há um mês pelo Campeonato Argentino no mesmo estádio, quando a torcida do River pôde marcar presença. Os 57 mil ingressos colocados à disposição da torcida do Boca foram vendidos. Torcedores do River fizeram uma manifestação de protesto nesta terça-feira na frente da sede da AFA (Associação de Futebol Argentino). Eles não se conformam de não poderem ir ao estádio nesta quinta. Para tentar remediar a situação, os dirigentes do River anunciaram a instalação de três telões no Monumental de Nuñez. Os sócios do clube terão acesso gratuito ao estádio para ver o jogo. As torcidas visitantes foram proibidas de entrar nos confrontos da Libertadores por decisão do Comitê de Segurança Esportiva, que é presidido pelo ex-árbitro Javier Castrilli. Por causa dos conflitos recentes entre torcidas nos jogos do Campeonato Argentino, o Comitê primeiro decidiu que os dois jogos pelas semifinais da Libertadores deveriam ser disputados à tarde para facilitar o trabalho da polícia. Os clubes argumentaram que isso não seria possível por causa dos contratos que têm com emissoras de tevê. Então, o Comitê concordou que os jogos fossem à noite. Mas determinou que apenas a torcida do clube mandante poderá entrar. Os dois maiores rivais do futebol argentino já se enfrentaram 20 vezes pela Copa Libertadores da América e a vantagem é do Boca, que ganhou nove partidas. O River venceu cinco e houve seis empates, com 26 gols a favor do Boca e 16 a favor do River. Entre as nove vitórias do Boca, três foram no campo do adversário. E o River nunca venceu na Bombonera pela competição sul-americana. O último confronto pela Libertadores foi nas quartas-de-final de 2000. O Boca perdeu por 2 a 1, ganhou por 3 a 0 e avançou.