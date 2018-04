Bochum, em má fase, demite treinador suíço

Os torcedores do Bochum protestaram no sábado, depois da derrota para o Mainz, pedindo a demissão de Koller. A equipe tem apenas quatro pontos no Campeonato Alemão e está em antepenúltimo lugar.

O assistente técnico Frank Heinemnn vai assumir o Bochum interinamente e Dariusz Wosz será o seu auxiliar. Os outros dois treinadores que foram demitidos neste início de Campeonato Alemão foram Joern Andersen, do Mainz, e Dieter Hecking, do Hannover.