Bochum vence Nuremberg pelo Campeonato Alemão

Atuando fora de casa, o Bochum anotou o único gol da partida logo aos sete minutos, com o atacante argentino Diego Klimowicz. Agora, o Bochum ocupa a 12.ª posição do Campeonato Alemão, com sete pontos. Já o Nuremberg caiu para a 16.ª colocação, com cinco pontos, e pode terminar a rodada zona de descenso.

A sétima rodada do Campeonato Alemão prossegue no sábado e no domingo. Os líderes Hamburgo e Bayer Leverkusen entram em campo no sábado. O Hamburgo vai duelar com o Bayern de Munique em casa, enquanto o Bayer Leverkusen vai visitar o Colônia.