Bochum vence Wolfsburgo por 4 a 2 Dois jogos completaram a nona rodada do Campeonato Alemão neste domingo. O Bochum subiu da 10ª para a 6ª colocação ao vencer o Wolfsburgo por 4 a 2 enquanto o Stuttgart derrotou o Nurenberg por 2 a 1. A liderança da competição é do Bayern Munique com 22 pontos, cinco a mais que os vice-líderes Werder Bremen e Borussia Dortmund.