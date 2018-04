Bola aérea do Olimpia preocupa Flu na Libertadores O Fluminense fará a primeira partida das quartas de final da Libertadores diante do Olimpia nesta quarta-feira, em São Januário. Às vésperas do confronto, o técnico Abel Braga já estudou o adversário e passou aos jogadores suas principais qualidades. Segundo o zagueiro Leandro Euzébio, uma das preocupações do time carioca é a bola parada.