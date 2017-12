Bola aérea põe em xeque defesa de Parreira O primeiro foi o colombiano Angel, que completou um cruzamento de Grisales, da direita. Depois, o peruano Solano, antecipando-se a Lúcio e Zé Roberto e transformando em gol o lançamento de Salas, também vindo da direita. Forlán fez o primeiro com o pé, mas o segundo, também foi de cabeça, com um centro de Nuñez, da esquerda. E houve Gilberto Silva, também de cabeça, iludindo Dida. Parreira sabe muito bem o que pensar até que a seleção brasileira volte a jogar, em 30 ou 31 de março do ano que vem. "Estamos tomando muitos gols de bola aérea e isso precisa mudar", revelou o treinador. Rapidamente, pois o próximo adversário é um especialista nesse tipo de jogada aérea: o líder Paraguai, de Arce e os grandalhões Santacruz e Cardozo. A preocupação de Parreira é grande e ele, além de treinar mais esse fundamento - na véspera do jogo contra o Uruguai, o único treino específico foi de cobranças de faltas -, deve experimentar novos jogadores em algum amistoso preparatório. Os nomes que aparecem com chances de serem testados são os de Edmílson e Juan, sempre convocados por Parreira, e os de Alex e Luisão, da seleção olímpica. Como estarão disputando o Torneio Pré-Olímpico, em janeiro, fica difícil serem convocados, mas Parreira estará em contato direto com Ricardo Gomes, técnico da Sub-23. A bola pelo alto, Parreira tem certeza, tirou o Brasil do primeiro lugar das Eliminatórias, após quatro rodadas. O time, que teve 100% de aproveitamento nos dois primeiros jogos, caiu para 33% nos dois últimos e agora está em terceiro lugar, com oito pontos. Está junto com a Argentina, mas com apenas dois gols de saldo contra seis. "Para mim, não é uma decepção ter deixado o primeiro lugar. Estamos entre os que se classificam, está tudo sob controle e sempre soubemos que as Eliminatórias são difíceis", disse o treinador brasileiro, mudando de discurso. "Quero terminar o ano em primeiro para já ir acumulando pontos que possam nos dar uma folga no final", dizia ele antes do jogo contra o Peru. Parreira considerou o empate contra o Uruguai um resultado injusto. "Nunca vi um resultado tão anormal em um jogo de futebol. O Brasil foi dono do jogo e eles deram sorte. Precisamos aprender a converter em gols a nossa vantagem em campo", avisou. Aí está a chave para se saber qual a outra preocupação de Parreira até março. Fazer o time colocar a bola para dentro do gol. O técnico do Brasil recorre a números para falar da vantagem de seu time. "Sei que estatísticas não explicam tudo, mas tivemos 27 finalizações e dez chances claras de gol. Chances que nossos jogadores não costumam errar. Jogamos na frente o tempo todo e se o primeiro tempo terminasse em 5 a 0 não seria injusto. Terminamos o jogo na área deles." Na ânsia de justificar o raciocínio, Parreira comete injustiças. "Dida não fez uma defesa", afirmou, esquecendo-se de como o goleiro brasileiro se viu frente a frente com Hornos no último minuto do primeiro tempo. Encurtou o espaço, fechou o ângulo e salvou o Brasil. Esquece-se também de que os uruguaios chutaram várias vezes a gol na segunda etapa. No intervalo do jogo, Parreira deu um recado duro aos jogadores. "Falei que nós tínhamos o jogo na mão e que seria fácil ganhar, desde que a gente continuasse jogando da mesma forma, mas lembrei que é comum um time estar ganhando de 2 a 0 e se desconcentrar. Não poderíamos ter feito isso, mas fizemos. Foi aí o nosso erro." E, por fim, um sinal de otimismo e um aviso aos apressados. "Se jogarmos sempre como no primeiro tempo, ninguém ganha do Brasil. Ninguém. Não se pode comparar com os 15 últimos minutos, quando tivemos dois atacantes. São situações diferentes", afirmou Parreira.