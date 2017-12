Bola começa a rolar: Alemanha e Costa Rica em campo A bola enfim está rolando na Copa do Mundo. Alemanha e Costa Rica estão se enfrentando no Allianz Arena, em Munique, pelo Grupo A, no primeiro jogo do Mundial 2006, o 18.º da história e que vai apontar o próximo país com a honra máxima de hospedar a Taça Fifa pelos próximos quatro anos, a partir do apito final do último jogo, a decisão do título, no dia 9 de julho. Até lá, a Copa terá realizado 64 jogos em 12 estádios, com 736 jogadores inscritos. Foram investidos 7,7 bilhões de euros (R$ 22,1 bilhões) para a realização do campeonato, com esperança, é claro, de serem recuperados rapidamente - a previsão é de lucro de 2 bilhões de euros, com crescimento de 0,5% do PIB alemão. Neste primeiro dia de eventos - que começou com a cerimônia de abertura no próprio Allianz Arena, com a presença de campeões mundiais passados mais Pelé e a top model alemã Claudia Schiffer - a rodada terá ainda o jogo Polônia x Equador, também pelo Grupo A, que começa às 16 horas. No segundo dia de eventos, neste sábado, serão disputados três jogos, rotina que se estabelecerá até o final da primeira fase (quando, na última rodada, serão disputados até quatro partidas): às 10 horas, Inglaterra x Uruguai; às 13 horas, Trinidad x Suécia (ambos pelo Grupo B); e Argentina x Hamburgo, pelo Grupo C, às 16 horas.