Bola da abertura da Copa viaja pela Alemanha A bola da partida entre as seleções da Alemanha e da Costa Rica, jogo de estréia da 18ª Copa do Mundo na próxima sexta-feira, está viajando pela Alemanha. Uma rede de TV pública alemã é quem promove o passeio, com o objetivo de fazer com que os torcedores possam se aproximar da bola que estará em campo no dia 9 de junho. A bola, chamada de "Teamgeist", tem inscritos a data e local de jogo (a Allianz Arena, em Munique) e o nome das duas seleções. A viagem começou no último dia 26, quando ela saiu das mãos de Joseph Blatter, presidente da Fifa. De lá pra cá, a bola já passou por Berlim, Hamburgo, esteve presente em apresentações da Orquestra Filarmônica de Berlim e do balé de Stuttgart. Além disso passou pelas mais diversas mãos: desde freiras até presidiários. A viagem termina na manhã de sexta-feira, quando a bola chegará ao canal de TV alemão responsável pela iniciativa e será recolhida por Franz Beckenbauer, presidente do Comitê Organizador do Mundial, que a levará até o estádio para a partida.