Bola de Ouro de George Best é vendida A Bola de Ouro dada ao ex-jogador George Best, que se destacou no Manchester United, foi vendida nesta quarta-feira por 240 mil euros, em um leilão realizado em Chester, Inglaterra. O prêmio foi concedido ao atleta em 1968, como o melhor jogador daquele ano, após grande atuação na final da Liga dos Campeões, em que seu clube enfrentou o Benfica. Best, hoje com 57 anos, marcou um gol na vitória dos ingleses por 4 a 1. O craque nasceu na Irlanda do Norte, mas toda a carreira foi feita na Inglaterra.