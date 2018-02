Bola de Ouro: Ronaldinho é favorito Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, é um dos principais candidatos ao Troféu Bola de Ouro, concedido ao principal jogador da Europa pela revista ?France Football?. O anúncio do ganhador será na próxima segunda-feira, em Paris. Outro forte candidato ao prêmio é o atacante ucraniano Shevchenko, do Milan. Os dois jogadores disputam também o prêmio de melhor jogador do mundo, concedido pela Fifa. Deco, do Barcelona, e Thierry Henry, do Arsenal, correm por fora.