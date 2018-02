Bola do gol 1000 de Pelé é leiloada Amante do futebol, o empresário Roberto Justus não pensou duas vezes em desembolsar na terça-feira US$ 22,4 mil (cerca de R$ 60 mil) e arrematar a bola do milésimo gol de Pelé, em leilão realizado em São Paulo. O Atleta do Século marcou o gol de número 1000 de sua carreira em uma cobrança de pênalti no jogo contra o Vasco, no Maracanã, dia 19 de novembro de 1969. Na ocasião, o Santos derrotou o time carioca por 2 a 1. O objeto, doado pelo ex-jogador à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo, foi entregue por sua filha, Kelly Christina.