Bola oficial da Copa do Brasil e do Brasileirão 2015 é lançada

O Campeonato Brasileiro terá início apenas no dia 10 de maio do ano que vem. A bola oficial a ser utilizada no torneio, entretanto, já foi divulgada pela Nike. O modelo também será usado na Copa do Brasil, que terá seu pontapé inicial no dia 25 de fevereiro.

Segundo a empresa, que é parceira da CBF desde 1996, a bola é "tecnologicamente" mais avançada, além de ser melhor projetada em termos aerodinâmico. Ela consiste em 12 painéis soldados por fusão num sistema de revestimento com três camadas, uma mistura de poliéster e uma câmara de látex de carbono.

A ideia é oferecer alta sensibilidade e reação distinta no momento do chute. Com ranhuras, a bola também foi trabalhada para oferecer maior aderência e canalização do ar. Isso produz uma trajetória com mais consistência de voo - o fato garante mais estabilidade e precisão.

Com relação à superfície da bola, ela possui uma tecnologia capaz de influir na reação dos jogadores em campo. O modelo gráfico cria um efeito cintilante enquanto a bola gira, que facilita a visão periférica dos jogadores e permitindo reações e tomadas de decisões mais rápidas. O novo modelo estará à venda a partir de 12 de fevereiro do ano que vem.