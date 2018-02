Bola parada castiga o Santo André O Santo André provou do seu próprio veneno: tomou dois gols de bola parada, jogada exaustivamente ensaiada pelo técnico Péricles Chamusca durante a semana. O lateral Athirson, autor do gol segundo gol carioca, o do empate, festejou. ?Nós treinamos bastante essas jogadas. Estou feliz em ajudar o Flamengo na competição.? O empate por 2 a 2 foi comemorado pelos jogadores do Flamengo, que podem empatar até por 1 a 1 na partida de volta, no Maracanã, na próxima quarta-feira. Reginaldo Araújo comentou no final da partida. ?Foi um bom resultado para o Flamengo. Conseguimos uma vantagem que vamos levar para o Rio.? O meia Romerito, do Santo André, lamentou. ?Nós falhamos em dois lances e agora ficou mais difícil. Vamos jogar no Maracanã lotado, mas pelo menos já mostramos nossa capacidade.? Elvis, um dos melhores da partida, reclamou de um pênalti não marcado pelo juiz Wilson de Souza Mendonça.