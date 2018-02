Bola parada e contra-ataque, armas do Santos na Argentina O Santos, com 100% de aproveitamento, 11 gols marcados e nenhum sofrido nos cinco jogos da Copa Libertadores da América, é o favorito contra o Gimnasia y Esgrima, nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), em La Plata, na Argentina. Com uma vitória, o time de Vanderlei Luxemburgo somará 12 pontos e não apenas ficará muito perto da classificação às oitavas-de-final como também pode levar vantagem nas próximas etapas se conseguir ser um dos melhores desta fase. Luxemburgo assistiu ao último jogo do Gimnasia (foi derrotado por 5 a 1 pelo Boca Juniors) mas não se ilude. "Vai ser complicado porque esse será o jogo da sobrevivência deles na Libertadores. Como estão com três pontos, ganhando do Santos vão a seis e ainda terão possibilidades de classificação. Jogando em casa, o Gimnasia deve forçar jogadas em velocidade em cima da nossa zaga", ressaltou Luxemburgo. Para o técnico, as características do campo do Estádio Ciudad de La Plata são favoráveis ao estilo de jogo do seu time. "O gramado fica afastado do alambrado e é grande. Com os jogadores velozes que temos, o contra-ataque pode ser uma arma. Se não tomarmos gol, ficamos muito perto da vitória porque o nosso time tem um forte potencial ofensivo e cria muitas oportunidades", afirma Luxemburgo. O clima da Libertadores contagia alguns jogadores santistas. O mais empolgado com a com petição é o veterano zagueiro Antonio Carlos. "Esse para mim é o verdadeiro futebol. Disputado, com forte marcação e aplicação durante os 90 minutos. São partidas assim que o torcedor gosta de ver", afirma numa clara referência à maneira diferenciada dos juízes atuarem, não parando as jogada por causa de trombadas de jogadores ou de simulações. El Tanque para sair da crise O Gimnasia La Plata está em crise, depois de duas derrotas seguidas, e mudará oito jogadores para enfrentar o Santos. Na partida da Vila Belmiro, o clube resolveu poupar seus titulares para enfrentar o Boca Juniors e acabou perdendo os jogos ogos em Santos por 3 a 0 e em Buenos Aires por 5 a 1. Depois disso, o técnico do Gimnasia, Pedro Troglio, resolveu mudar completamente a equipe e vai apostar em jogadores ofensivos, como o atacante Santiago Silva, no lugar do meia Sergio Leal. O atacante, conhecido como ?El Tanque?, teve uma passagem rápida e apagada pelo Corinthians, em 2002. ?Só nos interessa vencer a partida, mas devemos manter a tranqüilidade?, disse Troglio, que recebeu apoio da diretoria do clube após a derrota para o Boca Juniors, apesar dos boatos sobre sua demissão. O presidente Juan José Muñoz disse que ?a prestação de contas será feira ao final do contrato do treinador [em 30 de junho] e não agora?. GIMNASIA Y ESGRIMA X SANTOS Gimnasia y Esgrima - Carlos Kletnicki; Germán Basualdo, Gustavo Semino, Lucas Landa, Daniel Romero, Ignacio Piatti, Reinaldo Alderete, Antonio Pacheco Sebastián Dubarbier, Antonio Pierguidi e Santiago Silva. Técnico: Pedro Troglio. Santos - Fábio Costa; Adailton, Antonio Carlos e Leonardo; Denis, Rodrigo Souto, Zé Roberto, Cleber Santana e Kleber; Marcos Aurélio e Rodrigo Tiuí. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Árbitro - Roberto Silvera (URU). Horário - 19 horas (de Brasília). Local - Estádio Ciudad de La Plata, em La Plata, Argentina.