Bola parada preocupa Internacional para jogo com Vitória O técnico Tite revelou nesta sexta-feira que as jogadas de bola parada são a principal preocupação para o jogo entre Vitória e Internacional, sábado, em Salvador, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tanto que trabalhou muito estes lances durante o último treinamento antes da partida no Barradão.